Nucleare | l’informazione mainstream sembra preparare il terreno E tanti saluti a Greta

di Michele Sanfilippo Ma davvero si sta nuovamente tornando alla carica con la fissione Nucleare? Dopo Chernobyl e Fukushima? Dopo ben due referendum? Vorrei davvero poter essere smentito, ma ho la netta convinzione che ci stiano provando. l'informazione mainstream sta compattamente preparando il terreno. Alcuni esempi: 1) il mitico Roberto Cingolani, lo strepitoso ministro della Transizione ecologica (i miei più vivi complimenti a Beppe Grillo che non ne indovina più una da anni), che dichiara che il Nucleare è un'opzione percorribile (parlasse almeno di fusione potrei capirlo); 2) non c'è giorno che non si parli degli aumenti per le bollette sull'energia e gas, stimati nell'ordine del 40%, "nonostante l'intervento straordinario" del governo; 3) servizi sui Tg Regionali (vedi quello del Piemonte del ...

