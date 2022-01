“Non vedo l’ora di cominciare”. Guenda Goria, il suo 2022 inizia col botto: “Sono troppo felice” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non poteva iniziare certamente meglio di così il 2022 di Guenda Goria. Dopo essersi fatta apprezzare nella passata edizione del ‘GF Vip’, la figlia di Maria Teresa Ruta si è messa in luce sempre più e ha fatto parlare anche parecchio il mondo del gossip. Lei e il suo amore Mirko Gancitano si Sono uniti in matrimonio a Santo Domingo, ma molto presto potranno celebrare in Italia l’unione. E c’è già chi pensa che i due stiano seriamente pensando ad ingrandire la famiglia con l’arrivo di un bebè. Prima di Natale Guenda Goria si era invece soffermata sul ‘GF Vip 6’: “Penso che vincerà Soleil, proprio in quanto grande giocatrice ed esperta di reality e dinamiche annesse. Il mio cuore però è tutto per Manuel Bortuzzo, spererei che vincesse davvero questa edizione. La sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non potevare certamente meglio di così ildi. Dopo essersi fatta apprezzare nella passata edizione del ‘GF Vip’, la figlia di Maria Teresa Ruta si è messa in luce sempre più e ha fatto parlare anche parecchio il mondo del gossip. Lei e il suo amore Mirko Gancitano siuniti in matrimonio a Santo Domingo, ma molto presto potranno celebrare in Italia l’unione. E c’è già chi pensa che i due stiano seriamente pensando ad ingrandire la famiglia con l’arrivo di un bebè. Prima di Natalesi era invece soffermata sul ‘GF Vip 6’: “Penso che vincerà Soleil, proprio in quanto grande giocatrice ed esperta di reality e dinamiche annesse. Il mio cuore però è tutto per Manuel Bortuzzo, spererei che vincesse davvero questa edizione. La sua ...

