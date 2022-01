Nadal-Griekspoor in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Melbourne 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Rafael Nadal dovrà vedersela con Tallon Griekspoor al secondo turno dell’Atp 250 di Melbourne 2022. L’iberico ha superato Ricardas Berankis all’esordio, firmando un ritorno in campo da campione: affermazione netta in due set e secondo turno in cassaforte. L’olandese, dal canto suo, ha dominato il circuito Challenger durante il 2021 e tenterà di insidiare il fenomenale maiorchino; il super servizio e i colpi potenti del tennista dei Paesi Bassi potranno infastidire Nadal. Incontro con l’iberico favorito, ma attenziona alla resa sul veloce outdoor di Griekspoor, pronto per farsi notare sotto riflettori rilevanti, ad alti livelli. Nadal proverà ad arrivare sino in fondo a Melbourne, così da prendere confidenza con la città in vista degli Australian ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Rafaeldovrà vedersela con Tallonal secondo turno dell’Atp 250 di. L’iberico ha superato Ricardas Berankis all’esordio, firmando un ritorno in campo da campione: affermazione netta in due set e secondo turno in cassaforte. L’olandese, dal canto suo, ha dominato il circuito Challenger durante il 2021 e tenterà di insidiare il fenomenale maiorchino; il super servizio e i colpi potenti del tennista dei Paesi Bassi potranno infastidire. Incontro con l’iberico favorito, ma attenziona alla resa sul veloce outdoor di, pronto per farsi notare sotto riflettori rilevanti, ad alti livelli.proverà ad arrivare sino in fondo a, così da prendere confidenza con la città in vista degli Australian ...

