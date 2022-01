Love is in the air, trama 6 gennaio: Aydan vuole Kiraz (Di giovedì 6 gennaio 2022) Love is in the air, nel corso della puntata di oggi, giovedì 6 gennaio, continuerà a regalare emozioni al pubblico di Canale 5, come segnala la trama. Di recente, nel giorno del suo compleanno, la piccola Kiraz è scomparsa e ha scatenato il panico soprattutto in Eda e Serkan. Quest'ultimo, dopo aver parlato con il suo medico che lo ha rassicurato sulla sua malattia e gli ha spiegato che, a oltre cinque anni dalla sua guarigione, è altamente improbabile che possa tornare, ha finalmente deciso di fare da padre alla piccola. Proprio in quel momento, però, si è trovato a fronteggiare la sparizione di Kiraz, con Eda che lo ha implorato di ritrovarla. L'architetto, seguendo una dritta del piccolo Can, finalmente è riuscito a trovare la figlioletta, mentre era intenta a far volare un palloncino per ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 gennaio 2022)is in the air, nel corso della puntata di oggi, giovedì 6, continuerà a regalare emozioni al pubblico di Canale 5, come segnala la. Di recente, nel giorno del suo compleanno, la piccolaè scomparsa e ha scatenato il panico soprattutto in Eda e Serkan. Quest'ultimo, dopo aver parlato con il suo medico che lo ha rassicurato sulla sua malattia e gli ha spiegato che, a oltre cinque anni dalla sua guarigione, è altamente improbabile che possa tornare, ha finalmente deciso di fare da padre alla piccola. Proprio in quel momento, però, si è trovato a fronteggiare la sparizione di, con Eda che lo ha implorato di ritrovarla. L'architetto, seguendo una dritta del piccolo Can, finalmente è riuscito a trovare la figlioletta, mentre era intenta a far volare un palloncino per ...

Advertising

MediasetPlay : La resa dei conti ???? “Love is in the air” è disponibile in streaming su #MediasetInfinity - MHiesboeck : @ajphelo I love the the Italian pun. Gioco (pronounced Djoko) means play. Non djoko più. I won’t play. - zazoomblog : Love is in the air anticipazioni: Eda aggredisce Serkan - #anticipazioni: #aggredisce #Serkan - tojiswormhole : aHAJSNSHSJHAAHAHHAHAA PLS NOT THE BENCH SO IN LOVE PERF ?????? - RENFL0WER : oggi più che mai i'm the one i should love in this world -