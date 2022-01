“La moglie di Riina mi disse ‘Col tempo capirà che non siamo i peggiori'” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Chi era davvero Totò Riina, il capo dei capi di Cosa nostra? Massimo Giletti ha aperto il 2022 con una Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 6 gennaio 2022) Chi era davvero Totò, il capo dei capi di Cosa nostra? Massimo Giletti ha aperto il 2022 con una Perizona Magazine.

Advertising

zazoomblog : “La moglie di Riina mi disse ‘Col tempo capirà che non siamo i peggiori” - #moglie #Riina #disse #tempo #capirà - Lellacaroni : RT @nonelarena: #nonelarena #corleone @sandraamurri1 su Ninetta #Bagarella: ”Ha avuto un ruolo fondamentale. Non era la moglie di Totò #Rii… - Lellacaroni : RT @nonelarena: #nonelarena #Corleone @sandraamurri1 racconta: 'La moglie di #Riina prendendomi il braccio mi disse 'Lei con il tempo capir… - francescobraam1 : @La7tv Parole sante.....quella della moglie di Riina!!! Lei signora è sicuramente una di quelle persone peggiori!!! - Caterinalomagno : @La7tv Ha ragione ma questo non consola nessuno e nemmeno la moglie riina -