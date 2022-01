Kazakistan | Usa alla Russia | Sorvegliamo eventuali abusi dei diritti umani

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli Stati Uniti 'sorvegliano' per verificaredeida parte delle truppe russe in. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. 'Gli Stati Uniti ...

'Gli Stati Uniti e il mondo intero sorvegliano anche eventuali azioni che possano gettare le basi per una presa di controllo delle istituzioni del', aggiunge.... Antony Blinken , al ministro degli Esteri kazako, Mukhtar Tileuberdi , per esprimere il sostegnoalle istituzioni costituzionali dele a una 'risoluzione pacifica e diplomatica delle ...Gli Stati Uniti "sorvegliano" per verificare eventuali abusi dei diritti umani da parte delle truppe russe in Kazakistan. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. "Gli Stati Uniti ...Ore pesanti per il prezzo del Bitcoin: la rottura di alcuni supporti apre la strada ad una flessione fino a 40mila dollari ...