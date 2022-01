Juve-Napoli resta in bilico: con un solo nuovo caso l’Asl di Torino potrebbe bloccare tutto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport riassume la giornata surreale di ieri, con i provvedimenti delle Asl su Juventus-Napoli, la partenza della squadra, decimata, per Torino e lo stop a Zielinski, Rrahmani e Lobotka appena sbarcati dall’aereo. Non è ancora chiaro se i tre possono giocare oppure no, a leggere i provvedimenti delle autorità sanitarie, in contrasto tra loro, anche se sembra che saranno in campo insieme ai compagni. “Potrà mai essere una partita sera, questa?”. Si chiede il quotidiano sportivo, aggiungendo che, però, la gara, di fatto, resta ancora in bilico. “Lo diranno i tamponi, stamani, se si giocherà, perché in presenza di un nuovo caso l’Asl di Torino potrebbe (dovrebbe) intervenire e finirebbe per saltare, a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport riassume la giornata surreale di ieri, con i provvedimenti delle Asl suntus-, la partenza della squadra, decimata, pere lo stop a Zielinski, Rrahmani e Lobotka appena sbarcati dall’aereo. Non è ancora chiaro se i tre possono giocare oppure no, a leggere i provvedimenti delle autorità sanitarie, in contrasto tra loro, anche se sembra che saranno in campo insieme ai compagni. “Potrà mai essere una partita sera, questa?”. Si chiede il quotidiano sportivo, aggiungendo che, però, la gara, di fatto,ancora in. “Lo diranno i tamponi, stamani, se si giocherà, perché in presenza di undi(dovrebbe) intervenire e finirebbe per saltare, a ...

