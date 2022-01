Inter | Marotta scatenato | per giugno punta due big della Serie A

(Di giovedì 6 gennaio 2022) In questo senso, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Beppestarebbe vagliando alcune soluzione direttamente dalle concorrenti diA . I due big cheessano alla Beneamata ...

Advertising

sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: 'Si è appena concluso un Consiglio di Lega, a breve arriverà la comunicazione di un nuovo prot… - Agenzia_Ansa : Calcio, Marotta: 'La competenza delle Asl va limitata'. Secondo l'ad dell'Inter 'c'è una grande confusione, con sit… - cmdotcom : #Inter, #Ginter non blocca #Bremer. I nerazzurri vogliono il brasiliano e tra #Cairo e #Marotta c'è una promessa… - MomentiCalcio : Inter, Perisic rinnovo difficile: Marotta si muove alla ricerca di un erede del croato - gianpi36590925 : RT @Agenzia_Ansa: Calcio, Marotta: 'La competenza delle Asl va limitata'. Secondo l'ad dell'Inter 'c'è una grande confusione, con situazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

punta ai giocatori in scadenza nel 2023 Se molte saranno le trattative impostate con la formula dei parametri zero, è innegabile che anche i giocatori con un solo anno di contratto ...L'amministratore delegato dell', Giuseppe, ha rilasciato qualche dichiarazione a Sky nel pre gara: "Assistiamo a una situazione un po' confusa, dove le Asl periferiche hanno, giustamente,...Continuano a uscire nomi per l'Inter di Simone Inzaghi. Marotta sembra abbia in mente una strategia precisa, che comprende anche alcuni Big della Serie A.Direttamente dal Dall'Ara, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha fornito il suo punto di vista sulle evoluzioni delle ultime ore.