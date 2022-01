Il discorso di Biden contro Trump: «Cercò di sovvertire il voto libero, ma nessuno potrà mettere un coltello alla gola della democrazia» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente degli Stati Uniti ha parlato al Congresso un anno dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021, accusando direttamente l’allora presidente Donald Trump: «Rimase a guardare mentre avvenivano fatti inauditi. Siamo in una battaglia tra democrazia e autocrazia: non l’ho voluta io, ma non mi tirerò indietro nel difendere l’America» Leggi su corriere (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente degli Stati Uniti ha parlato al Congresso un anno dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021, accusando direttamente l’allora presidente Donald: «Rimase a guardare mentre avvenivano fatti inauditi. Siamo in una battaglia trae autocrazia: non l’ho voluta io, ma non mi tirerò indietro nel difendere l’America»

Advertising

borghi_claudio : Sentito ora il discorso di #Biden. Uno dei migliori spot pro Trump mai fatti. - christianrocca : Finalmente, con un grande discorso per ricordare l’attacco al Congresso, Biden ha detto quello che bisognava dire t… - Corriere : Il discorso di Biden: «L’assalto al Congresso fu un attacco alla democrazia». E accusa Trump - ontoxy : RT @christianrocca: Finalmente, con un grande discorso per ricordare l’attacco al Congresso, Biden ha detto quello che bisognava dire tanto… - MovTorm : RT @christianrocca: Finalmente, con un grande discorso per ricordare l’attacco al Congresso, Biden ha detto quello che bisognava dire tanto… -