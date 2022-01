Gli errori da non fare se hai i capelli biondi (e vuoi mantenerli bellissimi!) (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli errori che si commettono nella cura dei capelli biondi riguardano principalmente la loro cura. Nella maggior parte dei casi, infatti, le bionde devono tenere un hair routine differente da quella delle more! Il motivo è che i capelli biondi sono sempre molto più sottili e più fragili rispetto a quelli scuri, quindi hanno bisogno di particolari L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gliche si commettono nella cura deiriguardano principalmente la loro cura. Nella maggior parte dei casi, infatti, le bionde devono tenere un hair routine differente da quella delle more! Il motivo è che isono sempre molto più sottili e più fragili rispetto a quelli scuri, quindi hanno bisogno di particolari L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fanpage : 'Code per i tamponi, incertezza su quarantena e vaccini, prezzi alle stelle: la variante #Omicron ha mandato in til… - VickyValesss : Amarsi significa anche perdonarsi gli errori - lazio_e : RT @CucchiRiccardo: Partita vivacissima. La #Lazio la gioca in salita per gli errori dei primi 8 minuti. Ma l'#Empoli si conferma una bella… - Aleohoh69 : @sbonaccini Un altra uscita con seguito di approvazione strepitoso: pensare di smetterla, mai???? Sennò diventa com… - mmastropietri : Molta carica agonistica e sul finire tanto cuore ma gli errori in attacco e soprattutto in difesa li paghiamo cari,… -