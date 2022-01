Gennaio 2022 con le grandi serie tv da non perdere: eccone 5 da vedere subito (Di giovedì 6 gennaio 2022) Arrivato il mese di Gennaio 2022, primo del nuovo anno, è tempo di aggiornare le serie tv che verranno trasmesse in questi giorni sulle principali piattaforme video di streaming, a cominciare da Netflix, passando per Amazon Prime Video, e arrivando fino a Disney+ e Apple Tv e Sky. Afterparty, 5/1/2022 – Computermagazine.itLa premessa è doverosa, non vi è moltissima carne al fuoco, soprattutto se si fa il paragone con i mese di novembre e dicembre, storicamente al top per le nuove uscite, ma in ogni caso qualcosa di nuovo da vedere per gli amanti delle serie tv vi sarà. Partiamo, come consigliato da IlSol24Ore, dalla stagione numero due di Eupheria, teen drama creato da Sam Levinson e che ha fatto conoscere al pubblico italiano Zendaya prima che la stessa divenisse famosa nel ruolo di ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Arrivato il mese di, primo del nuovo anno, è tempo di aggiornare letv che verranno trasmesse in questi giorni sulle principali piattaforme video di streaming, a cominciare da Netflix, passando per Amazon Prime Video, e arrivando fino a Disney+ e Apple Tv e Sky. Afterparty, 5/1/– Computermagazine.itLa premessa è doverosa, non vi è moltissima carne al fuoco, soprattutto se si fa il paragone con i mese di novembre e dicembre, storicamente al top per le nuove uscite, ma in ogni caso qualcosa di nuovo daper gli amanti delletv vi sarà. Partiamo, come consigliato da IlSol24Ore, dalla stagione numero due di Eupheria, teen drama creato da Sam Levinson e che ha fatto conoscere al pubblico italiano Zendaya prima che la stessa divenisse famosa nel ruolo di ...

