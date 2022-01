Epifania 2022, speranza e natura negli ospedali pediatrici con i Carabinieri Forestali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel segno della tradizione, anche quest’anno i Carabinieri Forestali della Biodiversità sono in prima linea nell’organizzazione della “Befana della Biodiversità”, una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà rivolta ai bambini ospitati in case famiglia o ricoverati negli ospedali di tutta Italia, nella speranza che anche la conoscenza e l’amore per la natura aiutino a superare questo difficile periodo I Carabinieri sono presenti in circa 50 tra reparti pediatrici di strutture ospedaliere e case famiglia in tutta Italia, portando con loro un simbolo di natura e speranza rivolto ai circa 850 bambini ospitati, e al personale sanitario e di assistenza impegnato durante ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel segno della tradizione, anche quest’anno idella Biodiversità sono in prima linea nell’organizzazione della “Befana della Biodiversità”, una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà rivolta ai bambini ospitati in case famiglia o ricoveratidi tutta Italia, nellache anche la conoscenza e l’amore per laaiutino a superare questo difficile periodo Isono presenti in circa 50 tra repartidi struttureere e case famiglia in tutta Italia, portando con loro un simbolo dirivolto ai circa 850 bambini ospitati, e al personale sanitario e di assistenza impegnato durante ...

