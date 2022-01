Dove sta andando il partito Repubblicano, a un anno dall’assalto al Congresso (Di giovedì 6 gennaio 2022) È ancora controllato da Donald Trump, nonostante tutto, e le influenze antidemocratiche sono sempre più forti Leggi su ilpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) È ancora controllato da Donald Trump, nonostante tutto, e le influenze antidemocratiche sono sempre più forti

Advertising

alessiovastola6 : Credo che la #LegaSerieA debba rivedere un attimo le regole e i protocolli riguardo il covid19. Il calcio italiano… - _lupo_pasini_ : @CensuraFreemind E secondo loro si deve investire su un campionato dove non ci sono regole chiare per tutti ma ognu… - thoughtaboutTae : sono innocente sto solo promuovendo i cix dove sta la mia paga CINOVEEEEEEEEEEEEE - Caustica_mente : Manila forse era meglio che si fermasse a Temptation Island dove ne uscì benissimo. Qua sta facendo delle figurelle… - Veg_Markuz : RT @lagigetti: Qui siamo in UK ma questo sta accadendo in tutta Europa, Italia in primis. Mentre voi vi fate la guerra sui vaccini anticovi… -