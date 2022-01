Covid oggi Lazio, 14.055 contagi e 7 morti. A Roma 6.757 casi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 14.055 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 gennaio, nel Lazio. Sette i morti secondo il bollettino della Regione. Nello specifico “oggi nel Lazio su 32.839 tamponi molecolari e 77.458 tamponi antigenici per un totale di 110.297 tamponi, si registrano 14.055 nuovi casi positivi (-2.409). Sono 7 i decessi (-7), 1.371 i ricoverati (+70), 184 le terapie intensive (+8) e +1.598 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma sono a quota 6.757”. “Dalla mezzanotte del 7 gennaio partono le prenotazioni per la dose booster rivolta alla fascia 12-15 anni”, rende noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, annunciando che “oggi è in corso l’open day della Befana a Rieti e si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 14.055 i nuovida coronavirus registrati, 6 gennaio, nel. Sette isecondo il bollettino della Regione. Nello specifico “nelsu 32.839 tamponi molecolari e 77.458 tamponi antigenici per un totale di 110.297 tamponi, si registrano 14.055 nuovipositivi (-2.409). Sono 7 i decessi (-7), 1.371 i ricoverati (+70), 184 le terapie intensive (+8) e +1.598 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. Isono a quota 6.757”. “Dalla mezzanotte del 7 gennaio partono le prenotazioni per la dose booster rivolta alla fascia 12-15 anni”, rende noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, annunciando che “è in corso l’open day della Befana a Rieti e si ...

