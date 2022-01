Covid oggi Basilicata | 1 032 contagi e 2 morti | bollettino 6 gennaio

Leggi su italiasera

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Altro picco diCovis in. Sono 1.032 i nuovi casi di coronavirus registrati, 62022, su un totale di 2.927 tamponi molecolari. Si registrano 2 decessi. Sono i dati delregionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Senise e Lauria. I lucani guariti o negativizzati sono 136. I ricoverati per-19 sono 72 (-2) di cui 2 (-1) in terapia intensiva: 38 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 34 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 8.151. Dei nuovi casi 144 sono stati registrati a Matera e 115 a Potenza. L'articolo proviene da Italia Sera.