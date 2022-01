Covid Italia, “+153% contagi in una settimana” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oltre 810mila nuovi contagi Covid, con un +153% in una settimana. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che rileva, nella settimana 29 dicembre-4 gennaio, un’esplosione dei nuovi casi in tutte le regioni rispetto alla settimana precedente e un ulteriore aumento dei decessi (1.102 vs 1.012). In sette giorni raddoppiano i casi attualmente positivi (1.265.297 vs 598.868) e le persone in isolamento domiciliare (1.250.993 vs 587.634), e continuano a salire i ricoveri con sintomi (12.912 vs 10.089) e le terapie intensive (1.392 vs 1.145) In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 1.102 (+8,9%); Terapia intensiva: +247 (+21,6%); Ricoverati con sintomi: +2.823 (+28%); Isolamento domiciliare: +663.359 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oltre 810mila nuovi, con unin una. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che rileva, nella29 dicembre-4 gennaio, un’esplosione dei nuovi casi in tutte le regioni rispetto allaprecedente e un ulteriore aumento dei decessi (1.102 vs 1.012). In sette giorni raddoppiano i casi attualmente positivi (1.265.297 vs 598.868) e le persone in isolamento domiciliare (1.250.993 vs 587.634), e continuano a salire i ricoveri con sintomi (12.912 vs 10.089) e le terapie intensive (1.392 vs 1.145) In dettaglio, rispetto allaprecedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 1.102 (+8,9%); Terapia intensiva: +247 (+21,6%); Ricoverati con sintomi: +2.823 (+28%); Isolamento domiciliare: +663.359 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - sscnapoli : ?? Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già st… - TgLa7 : ??#Covid: in Italia 189.109 casi e 231 morti ?? - StraNotizie : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 6 gennaio - RobertoTom60 : » Tutta salute: Covid Italia, '+153% contagi in una settimana' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Formazione. Dal Pnrr risorse pari a 6,66 miliardi di euro ... oltre a promuovere la revisione del sistema di formazione professionale in Italia, attraverso l'... La gestione del Covid - 19 nei luoghi di lavoro Adapt organizza il corso di formazione dal titolo La ...

Omicron, boom contagi ma Delta 'uccide di più': ecco perché c'è basso tasso ricoveri Basta verificare i dati della mortalità da Covid degli ultimi giorni in Europa per vedere che sostanzialmente Italia, Francia e Germania si muovono dentro una fascia statistica che oscilla fra i 4 e ...

Covid, news. Via libera alle nuove misure, obbligo vaccino per over 50. LIVE Sky Tg24 BiC: tornano in campo serie A e B Dopo 56 giorni di stop, riparte il campionato di Serie A di pallacanestro in carrozzina, fermo alla terza giornata del girone di andata di stagione regolare disputata lo scorso 13 novembre, prima dell ...

Rientro a scuola 2022 dad, quando scattano didattica a distanza e quarantena: tutte le nuove regole Le regole su dad e quarantena per il rientro a scuola dopo le festività natalizie: cosa succede in caso di una positività al Covid in classe ... di lotta al Covid in Italia.

... oltre a promuovere la revisione del sistema di formazione professionale in, attraverso l'... La gestione del- 19 nei luoghi di lavoro Adapt organizza il corso di formazione dal titolo La ...Basta verificare i dati della mortalità dadegli ultimi giorni in Europa per vedere che sostanzialmente, Francia e Germania si muovono dentro una fascia statistica che oscilla fra i 4 e ...Dopo 56 giorni di stop, riparte il campionato di Serie A di pallacanestro in carrozzina, fermo alla terza giornata del girone di andata di stagione regolare disputata lo scorso 13 novembre, prima dell ...Le regole su dad e quarantena per il rientro a scuola dopo le festività natalizie: cosa succede in caso di una positività al Covid in classe ... di lotta al Covid in Italia.