Covid-19 | Simeone Fi | “Nell’ospedale di Formia positivi e non sono ammassati”

Formia – "Situazione limite all'ospedale Dono Svizzero di Formia dove in questi giorni, come nel resto del territorio, si sta affrontando la nuova, tremenda, ondata legata all'altissima incidenza di contagi da Covid 19". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone. "In queste ore ho ricevuto numerose le segnalazioni, da parte di operatori e cittadini, rispetto alla gestione dei pazienti che arrivano al Pronto soccorso – dice Simeone – dove si evidenziano alcune problematiche tra cui la commistione di pazienti positivi (stanza a due posti) e pazienti negativi (stanza a 5 posti letto) presso il reparto di Medicina di Urgenza. Condizione di promiscuità che mette a rischio la sicurezza, e la salute, sia del personale sanitario, a ...

