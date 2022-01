Campania, 16512 positivi, il tasso e i ricoveri continuano a salire (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Unità di crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano con i dati Covid. I positivi del giorno sono 16.512 su 116.411 test effettuati. Il tasso continua a salire, oggi è al 14%. Si contano altri 7 deceduti, di cui 6 nelle ultime 48 ore ed 1 in precedenza? ma registrato ieri. Quanto alla pressione ospedaliera, i ricoveri non accennano a calare. Sono 868 i ricoverati nei reparti ordinari (ieri erano 813). In aumento anche le terapie intensive: oggi i letti occupati sono 73, ieri erano 65. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 73 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 868 (**) Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Unità di crisi della Regioneha diramato il bollettino quotidiano con i dati Covid. Idel giorno sono 16.512 su 116.411 test effettuati. Ilcontinua a, oggi è al 14%. Si contano altri 7 deceduti, di cui 6 nelle ultime 48 ore ed 1 in precedenza? ma registrato ieri. Quanto alla pressione ospedaliera, inon accennano a calare. Sono 868 i ricoverati nei reparti ordinari (ieri erano 813). In aumento anche le terapie intensive: oggi i letti occupati sono 73, ieri erano 65. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 73 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 868 (**) Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

