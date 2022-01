Brasile, Bolsonaro dimesso dall'ospedale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, stamani e' stato dimesso dall'ospedale Vila Nova Star, a San Paolo, dove si trovava da due giorni per un'occlusione intestinale. Il leader di destra era stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente brasiliano, Jair, stamani e' statoVila Nova Star, a San Paolo, dove si trovava da due giorni per un'occlusione intestinale. Il leader di destra era stato ...

borghi_claudio : @sbonaccini Fai il bravo Bonaccini e pensa che in questo momento nella tua regione ci sono gli stessi contagi che c… - transnazionale : Brasile: medici, Bolsonaro mostra segni di ripresa #spaziotransnazionale informa - borrillo62 : RT @GiulioTerzi: Brasile, per i medici Bolsonaro mostra segni di ripresa - GiulioTerzi : Brasile, per i medici Bolsonaro mostra segni di ripresa - insideoverita : Lula è tornato in campo, pronto a sfidare Bolsonaro e a riconquistare la presidenza del Brasile dopo undici anni -