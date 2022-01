(Di giovedì 6 gennaio 2022) La, ie gli italiani innella, valido per la Coppa del Mondo di2021/. Si torna in pista per la primadell’anno, in programma sulle nevi tedesche di. La prima atleta in scena nella 7.5kmdi domani, venerdì 7 gennaio alle ore 14.15, sarà la francese Chloe Chevalier, seguita da Katharina Innerhofer e Marte Roeiseland. Lisa Vittozzi è la prima azzurra incon il pettorale numero 11, seguita da Dorothea Wierer con il 19, Federica Sanfilippo con il 44 e Samuela Comola con il 77. Di seguito la...

Advertising

sportface2016 : #Biathlon, start list sprint femminile #Oberhof 2022: pettorali e italiane in gara - FondoItalia : Biathlon - I criteri di qualificazione per la mass start olimpica: tanti big rischiano di doverla conquistare a Pec… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon start

FondoItalia.it

Sino a oggi a Oberhof si sono disputate 58 gare femminili individuali di primo livello (3 quindici km, 26 sprint, 14 inseguimenti, 15 mass), di cui quattro con valore iridato (ovviamente quelle ...08/01/22 " Coppa del Mondo " MassHS106/5 km femminile Val di Fiemme (Ita) " ore 13.30 e 18. diretta tv Raisport ed EurosportGio. 06/01/22 " Coppa del Mondo " Sprint maschile Oberhof ...The 2022 calendar year is already off to a fast start for Sun Valley Ski Education Foundation biathlon athlete Aurora Cramer as United States Biathlon selected her to represent Team ...Certo è che c'è un rischio in più di contagio in vista del prosieguo della stagione. 18.15 COMINCIA LA MASS START! 18.14 Defezione importante per entrambe le coppie tedesca: manca la punta di diamante ...