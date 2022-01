Antonella Viola sotto scorta, minacciata di morte dai no vax: «Devi dire che i bambini non si vaccinano» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Antonella Viola sotto scorta. Come riportato dal Corriere della Sera, l’immunologa e professoressa di Patologia generale dell’Università di Padova -anche se appare piuttosto restia a confermarlo direttamente- è stata assegnata alla tutela di due carabinieri. Tutto è cominciato due giorni fa, quando nel suo studio di Padova ha ricevuto una lettera minatoria con tanto di proiettile; da lì, la decisione di far scattare una protezione. Leggi anche: L’immunologa Antonella Viola: «Servono maggiori restrizioni per i non vaccinati» Antonella Viola sotto scorta, lo sfogo su Facebook Il punto centrale dalla lettera minatoria fatta recapitare all’immunologa riguarda la vaccinazione dei più piccoli, tematica da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 gennaio 2022). Come riportato dal Corriere della Sera, l’immunologa e professoressa di Patologia generale dell’Università di Padova -anche se appare piuttosto restia a confermarlottamente- è stata assegnata alla tutela di due carabinieri. Tutto è cominciato due giorni fa, quando nel suo studio di Padova ha ricevuto una lettera minatoria con tanto di proiettile; da lì, la decisione di far scattare una protezione. Leggi anche: L’immunologa: «Servono maggiori restrizioni per i non vaccinati», lo sfogo su Facebook Il punto centrale dalla lettera minatoria fatta recapitare all’immunologa riguarda la vaccinazione dei più piccoli, tematica da ...

Advertising

Corriere : L’immunologa Viola finisce sotto scorta per le minacce dei no vax: «Colpiremo la sua famiglia» - DavidPuente : La 'scienza' secondo alcuni anonimi No vax. - fanpage : La professoressa Antonella Viola è sotto scorta cautelare dopo pesanti minacce da parte dei #NoVax - Rom_Lisa : RT @repubblica: Minacce dai No Vax, finisce sotto scorta l'immunologa Antonella Viola - nnosengo : Solidarietà ad @antonellaviol17 vittima di un clima che si sta facendo irrespirabile -