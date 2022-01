Vuoi il Green Pass ma non ti vuoi vaccinare? 300 euro e ti arriva a casa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ormai siamo alla frutta. I contagi aumentano, le restrizioni pure, ma chi è fermamente contrario ai vaccini – o quantomeno a quello contro il Covid – continua a non volersi sottoporre alle dosi previste. Come fare, allora, per poter avere una vita sociale quanto meno minima, visto che ormai anche per prendere un caffè al bancone del bar è obbligatorio avere la carta verde? Purtroppo qui si scatenano i “furbetti” che, pur di spillare soldi, se le inventano tutte. Di storie di Green Pass falsi ormai ne sono venute a galla moltissime (ricordate il medico di Pippo Franco?) eppure c’è chi persiste. Anche alla sottoscritta, non sapendo che è regolarmente vaccinata e quindi in possesso di un Green Pass vero e valido, è stata fatta un’offerta “vantaggiosissima”, che riporto qui sotto: Green ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ormai siamo alla frutta. I contagi aumentano, le restrizioni pure, ma chi è fermamente contrario ai vaccini – o quantomeno a quello contro il Covid – continua a non volersi sottoporre alle dosi previste. Come fare, allora, per poter avere una vita sociale quanto meno minima, visto che ormai anche per prendere un caffè al bancone del bar è obbligatorio avere la carta verde? Purtroppo qui si scatenano i “furbetti” che, pur di spillare soldi, se le inventano tutte. Di storie difalsi ormai ne sono venute a galla moltissime (ricordate il medico di Pippo Franco?) eppure c’è chi persiste. Anche alla sottoscritta, non sapendo che è regolarmente vaccinata e quindi in possesso di unvero e valido, è stata fatta un’offerta “vantaggiosissima”, che riporto qui sotto:...

