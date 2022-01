Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTAVIA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA USCIAMO DAUN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA LADISPOLI E PALIDORO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL METEO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA-TERAMO SEGNALATA PIOGGIA TRA CARSOLI E VICOVARO SEGNALATA PIOGGIA ANCHE IN A1 TRA I BIVI PER LE DIRAMAZIONI NORD E SUD IN CASO DI PIOGGIA RICORDIAMO CHE IL LIMITE DI VELOCITA’ SCENDE A IN AUTOSTRADA A 110 KM ORARI E SULLE STRADE EXTRAURBANE A 90 INFINE, GLI EVENTI NELLA CAPITALE IN PROGRAMMA PER DOMANI, GIOVEDI’ 6 GENNAIO ...