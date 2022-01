Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 19:10 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Matera dalla redazione da parte di Francesco studio i dati sul covid in Italia oggi si registrano 189109 casi con un milione 94255 tamponi 231 morti il tasso di positività sarà al 17,3% ieri i casi erano stati 170844 le vittime 259 estensione di over 50 del Green passo rafforzato per vaccinati feriti sul posto di lavoro mentre sempre per chi ha superato i 50 anni ci sarebbe l’obbligo vaccinale applicata chi non ha alcuna occupazione sarebbe questa la proposta di mediazione sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premio Mario Draghi a Palazzo Chigi e sarebbe stato lo stesso premier a mediare sull’età per l’obbligo di vaccinazione con la lega e Movimento 5 Stelle contrari il PD a spingere per un’imposizione generalizzata la proposta avanzata da draghiClasse B un’impostazione è un’imposizione generalizzata la proposta riflettere classi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Matera dalla redazione da parte di Francesco studio i dati sul covid in Italia oggi si registrano 189109 casi con un milione 94255 tamponi 231 morti il tasso di positività sarà al 17,3% ieri i casi erano stati 170844 le vittime 259 estensione di over 50 del Green passo rafforzato per vaccinati feriti sul posto di lavoro mentre sempre per chi ha superato i 50 anni ci sarebbe l’obbligo vaccinale applicata chi non ha alcuna occupazione sarebbe questa la proposta di mediazione sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premio Mario Draghi a Palazzo Chigi e sarebbe stato lo stesso premier a mediare sull’età per l’obbligo di vaccinazione con la lega e Movimento 5 Stelle contrari il PD a spingere per un’imposizione generalizzata la proposta avanzata da draghiClasse B un’impostazione è un’imposizione generalizzata la proposta riflettere classi ...

