Ufficiale: obbligo vaccinale per over 50. Ma è prevista un’eccezione… (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Svolta in Italia sul fronte Covid-19: scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50. Ma è prevista un’eccezione per queste persone E’ Ufficiale: scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50 in Italia. La decisione giunge a margine del consiglio dei ministri dove il decreto in questione è stato votato e approvato all’unanimità dopo un incontro durato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Svolta in Italia sul fronte Covid-19: scatta l’per gli50. Ma èun’eccezione per queste persone E’: scatta l’per gli50 in Italia. La decisione giunge a margine del consiglio dei ministri dove il decreto in questione è stato votato e approvato all’unanimità dopo un incontro durato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

pesorati : @strange_days_82 @mgmaglie Questa 'dovrebbe' essere La bozza ufficiale in pdf. Meglio verif su siti Gov.… - pesorati : Questa 'dovrebbe' essere La bozza ufficiale in pdf. Meglio verif su siti Gov. - pesorati : Questa dovrebbe essere La bozza ufficiale in pdf - isj135 : RT @MinaA8I96793095: @valy_s Un obbligo 'vaccinale' x dei sieri farmacologici sperimentali c19 che non sono 'vaccini'. È ufficiale : l'Ital… - pacilli_matteo : RT @anto_citriniti: @valy_s È ufficiale, siamo il pilota, lo scalpo da mostrare agli altri Paesi da convincere. Se due indizi erano una coi… -