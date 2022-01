Udienza Generale 5 gennaio, Papa Francesco: l’adozione come amore e accoglienza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non basta mettere al mondo un figlio per dirsi padre o madre“, così il Pontefice esalta nell’Udienza Generale il valore dell’adozione. Nella prima catechesi del nuovo anno, Papa Francesco prosegue il ciclo dedicato a San Giuseppe; lo sposo di Maria diventa il simbolo dei padri adottivi, colui che accoglie e ama Gesù, pur sapendo di non averlo biologicamente generato. Da questa considerazione il Santo Padre trae lo spunto per riflettere sulla maternità e la paternità, sia reali che spirituali. A volte, si è portati a pensare che generare un figlio renda di diritto genitori; ma, se questo è vero biologicamente, non lo è sempre a livello spirituale, affettivo e umano. come tiene a sottolineare il Papa, infatti, “oggi viviamo un’epoca di notoria orfanità“; tanti sono i ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non basta mettere al mondo un figlio per dirsi padre o madre“, così il Pontefice esalta nell’il valore del. Nella prima catechesi del nuovo anno,prosegue il ciclo dedicato a San Giuseppe; lo sposo di Maria diventa il simbolo dei padri adottivi, colui che accoglie e ama Gesù, pur sapendo di non averlo biologicamente generato. Da questa considerazione il Santo Padre trae lo spunto per riflettere sulla maternità e la paternità, sia reali che spirituali. A volte, si è portati a pensare che generare un figlio renda di diritto genitori; ma, se questo è vero biologicamente, non lo è sempre a livello spirituale, affettivo e umano.tiene a sottolineare il, infatti, “oggi viviamo un’epoca di notoria orfanità“; tanti sono i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Le istituzioni semplifichino l'iter per le adozioni'. Il Pontefice lo ha detto nell'udienza generale aggi… - vaticannews_it : #5gennaio Prima udienza generale 2022, #PapaFrancesco riflette su San Giuseppe che pur non essendo padre biologico… - vaticannews_it : #29dicembre Il dramma delle migrazioni forzate e la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria. Questo al centro della cate… - pe_matias : RT @vaticannews_it: #5gennaio Prima udienza generale 2022, #PapaFrancesco riflette su San Giuseppe che pur non essendo padre biologico di G… - MarisaLevi1 : @sararigby7 @Pontifex_it penso che, se avesse ascoltato la catechesi del papa per intero invece che leggere probabi… -