Trieste, cadavere nel parco: potrebbe essere di Liliana Resinovich, scomparsa dal 14 dicembre (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Hanno trovato il cadavere di una donna esile in due sacchi neri, nel parco dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste, vicino alla casa di Liliana Resinovich, 63 anni, svanita nel nulla dal 14 dicembre. È il corpo della donna? Gli investigatori sono al lavoro per scoprirlo. L’area è transennata, sul posto anche il magistrato. Liliana, 63 anni, ex dipendente della Regione Friuli ora in pensione, è sposata dal 2005 col fotografo Sebastiano Visintin. È stato lui a lanciare l’allarme denunciando la scomparsa della moglie diverse ore dopo il suo allontanamento e solo dopo le insistenze del fratello di lei e di alcuni amici. L’uomo ha raccontato di aver salutato la moglie poco prima delle 8 dopo aver fatto colazione insieme e di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Hanno trovato ildi una donna esile in due sacchi neri, neldell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni di, vicino alla casa di, 63 anni, svanita nel nulla dal 14. È il corpo della donna? Gli investigatori sono al lavoro per scoprirlo. L’area è transennata, sul posto anche il magistrato., 63 anni, ex dipendente della Regione Friuli ora in pensione, è sposata dal 2005 col fotografo Sebastiano Visintin. È stato lui a lanciare l’allarme denunciando ladella moglie diverse ore dopo il suo allontanamento e solo dopo le insistenze del fratello di lei e di alcuni amici. L’uomo ha raccontato di aver salutato la moglie poco prima delle 8 dopo aver fatto colazione insieme e di ...

