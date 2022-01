Tali e Quali, Carlo Conti svela: “I giudici saranno …” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Carlo Conti ci riprova ed è pronto a condurre ancora una volta Tali e Quali. Già nel 2019 aveva condotto una sola puntata di questo show, che altro non è che la versione non VIp del famoso show Tale e quale. In questa versione, infatti, non ci saranno personaggi famosi, ma gente comune che si travestirà e tenterà di imitare cantanti e artisti nazionali ed internazionali. I concorrenti si esibiranno davanti ad una giuria che è formata ancora una volta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e GIorgio Panariello. CI sarà anche un quarto giudice che non sarà sempre lo stesso ma cambierà puntata dopo puntata. Carlo Conti pronto a tornare in tv con Tali e Quali il sabato sera In questi giorni, a parlare è stato proprio lui, il ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ci riprova ed è pronto a condurre ancora una volta. Già nel 2019 aveva condotto una sola puntata di questo show, che altro non è che la versione non VIp del famoso show Tale e quale. In questa versione, infatti, non cipersonaggi famosi, ma gente comune che si travestirà e tenterà di imitare cantanti e artisti nazionali ed internazionali. I concorrenti si esibiranno davanti ad una giuria che è formata ancora una volta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e GIorgio Panariello. CI sarà anche un quarto giudice che non sarà sempre lo stesso ma cambierà puntata dopo puntata.pronto a tornare in tv conil sabato sera In questi giorni, a parlare è stato proprio lui, il ...

