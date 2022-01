Strage di cristiani nel mondo, l’ultima in Myanmar a Natale, 38 vittime (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempi difficili per i cristiani nel mondo. In Myanmar a Natale sono stati massacrati 38 cattolici. In India i cristiani rispondono con la mitezza alle aggressioni indù mentre le Missionarie della carità di Madre Teresa sono accusate di proselitismo e il governo di Modi blocca gli aiuti internazionali senza i quali sono costrette a chiudere bottega. Continuano i massacri in Tigrai. Secondo la fondazione “Aiuto alla Chiesa che soffre” 416 milioni di cristiani vivono in terre di persecuzione e 22 missionari sono stati uccisi nel 2021. “Un atto di barbarie disumano” dice il cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangoon, capitale del Myanmar, ex Birmania, sui massacri perpetrati dai golpisti fedeli alla giunta militare: “Quando potremo godere della pace, della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempi difficili per inel. Insono stati massacrati 38 cattolici. In India irispondono con la mitezza alle aggressioni indù mentre le Missionarie della carità di Madre Teresa sono accusate di proselitismo e il governo di Modi blocca gli aiuti internazionali senza i quali sono costrette a chiudere bottega. Continuano i massacri in Tigrai. Secondo la fondazione “Aiuto alla Chiesa che soffre” 416 milioni divivono in terre di persecuzione e 22 missionari sono stati uccisi nel 2021. “Un atto di barbarie disumano” dice il cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangoon, capitale del, ex Birmania, sui massacri perpetrati dai golpisti fedeli alla giunta militare: “Quando potremo godere della pace, della ...

