Sospesi dall'Ordine 30 infermieri no vax. In tutta la provincia sono in corso accertamenti su altri 300 operatori

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) MACERATA - Dai medici aglinon vaccinati. È allarme perché trecento degli oltre duemila iscritti all'deglidelladi Macerata risulta non in regola con le nuove ...

Advertising

by3bitch3s : @InstantCrush00 @IoBohhhhh Ah, capisco tu sia molto limitatx, ma i bot sono sospesi dall’anno scorso, dai che ce la fai - v3rd3acqua : RT @Lucilla93730473: @MarianoAmici @ramses09975976 Siamo tutti sospesi dall'ordine fino al 15 giugno: perché? l Lo stato d'emergenza non du… - Lucilla93730473 : @MarianoAmici @ramses09975976 Siamo tutti sospesi dall'ordine fino al 15 giugno: perché? l Lo stato d'emergenza non… - MargaretCal1 : @hovis_tolaluce È perché gli psicologi siamo operatori sanitari. Infatti, in quanto tali, saremmo obbligati dall'in… - FrancescoSamma2 : @AzzurraBarbuto Gli Italiani hanno creduto nei nuovi sacerdoti, che anzitutto si sono liberati dei colleghi disside… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospesi dall

ilgazzettino.it

Chi non sarà in regola, o non potrà dimostrarlo, rischia l'immediata sospensione'attività sanitaria e lo stop dello stipendio. APPROFONDIMENTI CIVITANOVA Ha l'auto piena di medicinali cinesi non ...TREVISO Continuano a lavorare anche se'Ordine , facendo tamponi nelle farmacie . E ora rischiano un ulteriore procedimento disciplinare che può arrivare fino alla radiazione . È il nuovo scenario cui si è trovata di fronte ...Gli infermieri sono obbligati, pena la sospensione dell’Albo o la cancellazione ... di richiamo e per i quali siano decorsi 152 giorni dal completamento del ciclo primario dovranno essere ...I reali con il fiato sospeso. Il principe Andrea di York attende il verdetto del giudice distrettuale di Manhattan, Lewis Kaplan, nella causa intentatagli dalla trentottenne Virginia Giuffre, che lo a ...