Scudetti contesi – Beccaria | Presidente Museo Grande Torino | “Ex aequo? Modo migliore di chiudere alcune pagine tuttora incomplete”

GLIEROIDELCALCIO.COM (Federico Baranello) – Scudetti contesi … tema caldo in questi giorni dopo le dichiarazioni di Mignogna e le parole di Rizzoglio ai nostri microfoni. Anche il Torino è coinvolto in questa storia in relazione allo scudetto del campionato del 1926/27, vinto e revocato successivamente. Abbiamo raggiunto Domenico Beccaria, Presidente del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, per registrare le sue impressioni in relazione all'affaire "Scudetti contesi". "Negli ultimi tempi, da più parti, si ventila una possibile soluzione per gli "Scudetti contesi" che punteggiano gli anni pionieristici del nostro calcio", ci dice Beccaria, "Il ...

