Sci alpino oggi, Slalom Zagabria 2022: orari, canali tv, programma, streaming, pettorali di partenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vinatzer e compagni sono pronti ad inaugurare il 2022 dello sci alpino maschile nello Slalom di Zagabria. La Coppa del Mondo fa tappa in Croazia per il consueto evento di inizio anno tra i rapid-gates prima di spostarsi ad Adelboden (Svizzera) dove è previsto un doppio appuntamento con le discipline tecniche. Le gerarchie dello Slalom non sono ancora state definite e la lotta per la coppa di specialità si preannuncia fin da ora combattutissima ed incerta. Clement Noel ha gettato alle ortiche un’occasione d’oro incespicando pochi centimetri prima del traguardo nella gara di Campiglio, stessa cosa accaduta al nostro Alex Vinatzer in quel di Val d’Isere. La classifica dedicata ai pali snodabili annovera tre italiani nelle prime dodici posizioni, tutti a meno di 100 punti dalla leadership di Kristoffer ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vinatzer e compagni sono pronti ad inaugurare ildello scimaschile nellodi. La Coppa del Mondo fa tappa in Croazia per il consueto evento di inizio anno tra i rapid-gates prima di spostarsi ad Adelboden (Svizzera) dove è previsto un doppio appuntamento con le discipline tecniche. Le gerarchie dellonon sono ancora state definite e la lotta per la coppa di specialità si preannuncia fin da ora combattutissima ed incerta. Clement Noel ha gettato alle ortiche un’occasione d’oro incespicando pochi centimetri prima del traguardo nella gara di Campiglio, stessa cosa accaduta al nostro Alex Vinatzer in quel di Val d’Isere. La classifica dedicata ai pali snodabili annovera tre italiani nelle prime dodici posizioni, tutti a meno di 100 punti dalla leadership di Kristoffer ...

