Salto con gli sci | Torneo dei Quattro Trampolini 2022 Bischofshofen | Kobayashi vince ancora e fa 3 su 3

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ryoyu, vincitore delle precedenti prove ad Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen,anche a, Austria e fa 3 su 3 aldei2021/. Il fuoriclasse giapponese, sul trampolino Paul Ausserleitner HS142, nella gara che ha rimpiazzato Innsbruck, sbaraglia la concorrenza e ottiene una strameritata vittoria con 291.3 punti. Sesta vittoria stagionale per il Concorde e manifesta superiorità sugli avversari. Al secondo posto, distante 4.7 punti, il norvegese Marius Lindvik, autore del migliornelle qualificazioni. 286.6 i punti per lui. Chiude il podio l’altro norvegese Halvor Egner Granerud con 282.4 punti e lontano 8.9 da. Quarto il tedesco Karl Geiger a 280.8 punti, staccato ...

Advertising

DadoneFabiana : L’Italia è stato il Paese capofila nel mondo nel 2020, abbiamo reagito con precisione e tempestività. Il mondo del… - robersperanza : Con la Legge di Bilancio il fondo per il SSN passa a 124 miliardi. Poco più di due anni fa, quando sono diventato m… - Eurosport_IT : Rivali sì, ma soprattutto amici. Con un oro condiviso che resterà per sempre nella storia ??? ?… - iuvinale_n : RT @fleinaudi: La transizione ecologica è un salto nel buio? Quali sono le potenzialità del #nucleare? Domani, ore 18.00, Fabio Scacciavil… - Antongiulio2 : RT @fleinaudi: La transizione ecologica è un salto nel buio? Quali sono le potenzialità del #nucleare? Domani, ore 18.00, Fabio Scacciavil… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con

Sono 5.315 i nuovi casi accertatii test delle ultime ore. È il dato più alto mai registrato ... Marche Ancora unin avanti per il numero di ricoveri per Covid - 19 nelle Marche che hanno ...Conte incontrerà anche Romelu Lukaku, ora punta dei Blues, che ha fatto ildi qualità proprioil tecnico italiano all'Inter. Fischio d'inizio fissato per le ore 20.45 di mercoledì 5 gennaio ...> Un’altra bella spolverata di neve, oggi in Val di Fiemme, così da regalare immagini ancora più accattivanti dello stadio del salto di Predazzo e del centro del fondo di Lago di Tesero che a partire ...UDINE. L’aumento dei contagi con il probabile raggiungimento del picco verso la fine di gennaio, ha costretto il Comitato regionale della Figc a sospendere tutti i campionati e tutta l’attività del se ...