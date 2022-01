Roma | Mourinho ' giocatore no vax? Non credo avremo problemi'

Advertising

DiMarzio : #ASRoma, un anno di Tiago #Pinto: da #Mourinho alla rivoluzione di Trigoria. Con il “regalo” di #calciomercato di o… - OfficialASRoma : ??? “Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno”… - Agenzia_Ansa : Visita a sorpresa nella notte di Capodanno per gli ospiti dell'Ostello 'don Luigi Di Liegro', vicino la Stazione Te… - NMercato24 : Roma, Mourinho conferma: 'Maitland Niles? Cerchiamo un giocatore in quella posizione.' #Calciomercato #5gennaio - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Roma. Mourinho 'Rui Patricio gioca, Pellegrini non ha i 90'' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

- Riparte la Serie A, laoggi volerà a Milano per sfidare domani pomeriggio a San Siro i rossoneri di Stafano Pioli. Questo pomeriggio il tecnicoè intervenuto in conferenza stampa per presentare il ...Commenta per primo Ecco le parole rilasciate in conferenza stampa de Josèalla vigilia di Milan -di domani alle 18,30 a San Siro Come sta la squadra? Rui Patricio giocherà? 'Rui giocherà. Non si è allenato ieri e l'altro ieri per un problema alla schiena, ...Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Milan: "Dopo il 2010 il primo club italiano che ha parlato con me non è stata la Roma. La Roma si ...(Roma 5) - Roma 5 gennaio 2022 – La ventesima giornata di Serie A, in programma il 6 gennaio, è sicuramente penalizzata dal boom di contagi da ...