Pillola anti-Covid è svolta Ma non è per tutti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il virologo non nasconde il suo entusiasmo per la novità della Merck. La prima è stata prescritta in Umbria

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - MediasetTgcom24 : Da oggi distribuita alle Regioni la pillola anti-Covid di Merck #Merck - ladyrosmarino : RT @87Marymary: @dottorbarbieri @pdnetwork Oltre al fatto che @GiovanniToti ieri, ha annunciato l’arrivo della pillola anti-Covid! E i Mon… - Kick57624616 : RT @gr_grim: Sempre della serie 'dissociazione mentale': secondo il @Corriere c'è un farmaco da assumere ai primi sintomi che 'previene le… -

commenta 'Abbiamo trattato i primi pazienti con il farmaco antivirale molnupiravir. Si tratta di 21 anziani. Grazie a questo farmaco si eviterà l'evoluzione dell'infezione verso forme gravi e quindi ...Bassetti: "Sarà molto utile" "La- Covid della Merck sarà molto utile, secondo me è una svolta" , ha sottolineato l'infettivologo che ha poi spiegato che "ci sono criteri molto precisi ...La pillola anti Covid evita il ricovero in ospedale. Lo ha detto il direttore della clinica di malattie infettive Bassetti ...La pillola si assume per via orale e deve essere somministrata il prima possibile dopo la conferma della diagnosi e al massimo entro cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi. Ieri è stato il giorno d ...