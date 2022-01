Paolo Calissano | parla il fratello | “Non si è suicidato | con la cocaina aveva smesso Ha esagerato con i farmaci | voglio sapere chi glieli ha prescritti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) «non si è. E sono sicuro che lanon c’entri nulla». Dopo aver scelto la strada del silenzio, per la prima voltaRoberto, ildell’attore trovato morto nel suo appartamento a Roma il 29 dicembre scorso. E lo fa in una lunga intervista al Secolo XIX, in cui non solo racconta i suoi pensieri ma anche alcuni aspetti inediti della vicenda e degli ultimi anni di vita dell’ex star della soap Vivere. A cominciare dalla dipendenza dalla droga, in particolare dalla, cherovinato la vita dell’attore e stroncato la sua carriera. «La? Era un capitolo concluso, definitivamente alle spalle dopo le cure ricevute nella clinica in Svizzera», afferma Roberto. ...