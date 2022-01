Obbligo vaccinale, Brunetta: "Nessuna spaccatura. Approvazione in Cdm all'unanimità" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gennaio 2022 "Spaccature? Tutto approvato all'unanimità. Se volete inventarvi spaccature nel Governo fate pure" così il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta al termine del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gennaio 2022 "Spaccature? Tutto approvato all'. Se volete inventarvi spaccature nel Governo fate pure" così il ministro della Pubblica Amministrazione Renatoal termine del ...

borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - ladyonorato : In Francia il Parlamento ha RESPINTO la proposta di legge per l’introduzione dell’obbligo vaccinale. Solo in Italia… - Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - lacordacura : RT @intuslegens: I ricoverati, rispetto ai positivi, sono un numero ridicolo, #Omicron è la fine. Il vaccino contro Omicron non c'è ancora.… - CBHNZLL : RT @LunaRossa2019: @Palazzo_Chigi Contro obbligo vaccinale, greenpass e restrizioni ricorreremo in ogni sede. Avete superato ogni limite. -