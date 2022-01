Novak Djokovic, niente Open: visto cancellato, il campione deve lasciare l'Australia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic non sarà in campo agli Australian Open di tennis. Al serbo, numero 1 del mondo, che ieri era volato a Melbourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione grazie a un permesso ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022)non sarà in campo aglidi tennis. Al serbo, numero 1 del mondo, che ieri era volato a Melbourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione grazie a un permesso ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - GuidoDeMartini : Novak Djokovic ha donato, senza farsi pubblicità, un milione di euro agli ospedali di Bergamo. La cifra non è sicur… - fanpage : ULTIM'ORA Novak #Djokovic è stato cacciato dall'Australia - silviamatvent : RT @Simo_Cardellini: Novak Djokovic è stato informato che il suo visto è stato rifiutato e domani sarà espulso dall'Australia. Ciao Novax… - Paolo_ADP10 : RT @itsmeback_: Novak Djokovic respinto Per problemi di visto all'arrivo in Australia... Qualunque cosa facciano per impedirgli di giocare… -