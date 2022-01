Nicola Savino: “Vivere da no vax è impossibile” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nicola Savino ha trascorso le feste di Natale a casa dopo aver scoperto di essere positivi al Covid-19: le parole del presentatore Nicola Savino negativo al Covid-19 (Fonte: Instagram)Nicola Savino qualche settimana fa aveva rivelato su Instagram di aver contratto il Covid-19. ritraendosi in una foto con il suo amico Jovanotti, anche lui positivo. “Nessuno sa chi è l’untore, il primo a scoprirlo sono stato io. Il conduttore ha affermato che i tamponi rapidi non funzionano granché. In quanto con quest’ultimo era risultato inizialmente negativo, poi con il molecolare era positivo. “Tra l’altro l’ho saputo mentre andavo a fare la terza dose. La sera stessa ho avuto i sintomi e la sera dopo li ha avuti Jovanotti“, ha raccontato Savino. Per fortuna il ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha trascorso le feste di Natale a casa dopo aver scoperto di essere positivi al Covid-19: le parole del presentatorenegativo al Covid-19 (Fonte: Instagram)qualche settimana fa aveva rivelato su Instagram di aver contratto il Covid-19. ritraendosi in una foto con il suo amico Jovanotti, anche lui positivo. “Nessuno sa chi è l’untore, il primo a scoprirlo sono stato io. Il conduttore ha affermato che i tamponi rapidi non funzionano granché. In quanto con quest’ultimo era risultato inizialmente negativo, poi con il molecolare era positivo. “Tra l’altro l’ho saputo mentre andavo a fare la terza dose. La sera stessa ho avuto i sintomi e la sera dopo li ha avuti Jovanotti“, ha raccontato. Per fortuna il ...

