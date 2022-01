Meteo 5 gennaio: previste nevicate abbondanti e vento forte (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Meteo del 5 gennaio prevede un ritorno del freddo, pioggia e neve soprattutto al Nord. Allerta maltempo a Milano. Il 5 gennaio il Meteo prevede l’arrivo delle prime avvisaglia della prima perturbazione dell’anno. Il clima tornerà ad essere freddo e i valori raggiungeranno le medie stagionali. Ecco le regioni coinvolte. POTREBBE INTERESSARTI: Gianni Morandi a Sanremo 2022: la Rai ha deciso sul cantante Immagine indicativa Meteo 5 gennaio 2022 (immagine dal web) Il clima artico raggiungerà per prime le regioni settentrionali tra oggi, mercoledì 5, e la giornata dell’Epifania. Gli stessi settori saranno interessati anche da nuvole sparse e piogge ovunque, salvo il Nord-Est che risulterà essere più soleggiato. Fenomeni temporaleschi nel pomeriggio interesseranno anche la ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildel 5prevede un ritorno del freddo, pioggia e neve soprattutto al Nord. Allerta maltempo a Milano. Il 5ilprevede l’arrivo delle prime avvisaglia della prima perturbazione dell’anno. Il clima tornerà ad essere freddo e i valori raggiungeranno le medie stagionali. Ecco le regioni coinvolte. POTREBBE INTERESSARTI: Gianni Morandi a Sanremo 2022: la Rai ha deciso sul cantante Immagine indicativa2022 (immagine dal web) Il clima artico raggiungerà per prime le regioni settentrionali tra oggi, mercoledì 5, e la giornata dell’Epifania. Gli stessi settori saranno interessati anche da nuvole sparse e piogge ovunque, salvo il Nord-Est che risulterà essere più soleggiato. Fenomeni temporaleschi nel pomeriggio interesseranno anche la ...

