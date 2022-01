Matteo Zuppi, l'arcivescovo che è rimasto un prete di strada (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra i tanti ospiti uno di grande rilievo: l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi , uno degli esponenti più amati della cosiddetta Chiesa di Bergoglio, ossia una chiesa vicina ai poveri e agli ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra i tanti ospiti uno di grande rilievo: l'di BolognaMaria, uno degli esponenti più amati della cosiddetta Chiesa di Bergoglio, ossia una chiesa vicina ai poveri e agli ...

Advertising

globalistIT : Zuppi è arcivescovo di Bologna ed è uno degli esponenti più amati della chiesa di Papa Francesco. - marziavergani : RT @provaperderti: Siate leggeri, non prendetevi troppo sul serio, prendete sul serio gli altri. Parola di uno degli uomini viventi, migl… - crispaol : RT @provaperderti: Siate leggeri, non prendetevi troppo sul serio, prendete sul serio gli altri. Parola di uno degli uomini viventi, migl… - provaperderti : Siate leggeri, non prendetevi troppo sul serio, prendete sul serio gli altri. Parola di uno degli uomini viventi,… - CorriereCitta : Matteo Maria Zuppi, chi è il cardinale: età, libri, biografia, Veroli, arcivescovo di Bologna -