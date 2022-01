“Mascella volitiva”, “Fai compassione”: il duello social tra Bonaccini e Adinolfi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Botta e risposta sui social tra il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Tutto era iniziato ieri sera, quando il dem emiliano aveva scritto su Twitter: “Caro Mario Adinolfi se, come lei sostiene, io, gli altri presidenti di regione e il Governo tutto, lediamo diritti costituzionali fondamentali allora ci denunci tutti. Altrimenti sono solo chiacchiere da isteria (o da osteria). Buona serata”. Il riferimento era alla richiesta delle regioni di introdurre l’obbligo vaccinale, contro il quale il leader ultracattolico si era schierato con un messaggio aperto dicendo che non si sarebbe vaccinato lo stesso perché “la lesione di diritti fondamentali necessita un’azione politica di resistenza”. “Cedere a una così plateale forzatura – aveva scritto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Botta e risposta suitra il presidente della Regione Emilia Romagna Stefanoe il leader del Popolo della Famiglia Mario. Tutto era iniziato ieri sera, quando il dem emiliano aveva scritto su Twitter: “Caro Mariose, come lei sostiene, io, gli altri presidenti di regione e il Governo tutto, lediamo diritti costituzionali fondamentali allora ci denunci tutti. Altrimenti sono solo chiacchiere da isteria (o da osteria). Buona serata”. Il riferimento era alla richiesta delle regioni di introdurre l’obbligo vaccinale, contro il quale il leader ultracattolico si era schierato con un messaggio aperto dicendo che non si sarebbe vaccinato lo stesso perché “la lesione di diritti fondamentali necessita un’azione politica di resistenza”. “Cedere a una così plateale forzatura – aveva scritto ...

