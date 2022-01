“Lo ha messo in gola e poi lo ha ucciso”. Bimbo morto a 7 anni, dettagli choc sul padre di Daniele (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Daniele Paitoni è il Bimbo di sette anni ucciso dal padre Davide a Morazzone (Varese). Secondo il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l’arresto del 40enne, confermando la misura di custodia cautelare in carcere, l’uomo è stato mosso da motivi abietti, con la “volontà di punire la moglie di attuare una sorta di ritorsione”. Il magistrato definisce “spregevole” l’omicidio commesso dal 40enne e lo scrive nell’ordinanza con cui ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere. Stando alla ricostruzione dei carabinieri poco dopo l’arresto, l’uomo ha dapprima ucciso il figlio con una coltellata alla gola e ha rinchiuso il corpo del piccolo nell’armadio, poi si è recato a casa dei suoceri e in strada ha tentato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022)Paitoni è ildi settedalDavide a Morazzone (Varese). Secondo il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l’arresto del 40enne, confermando la misura di custodia cautelare in carcere, l’uomo è stato mosso da motivi abietti, con la “volontà di punire la moglie di attuare una sorta di ritorsione”. Il magistrato definisce “spregevole” l’omicidio comdal 40enne e lo scrive nell’ordinanza con cui ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere. Stando alla ricostruzione dei carabinieri poco dopo l’arresto, l’uomo ha dapprimail figlio con una coltellata allae ha rinchiuso il corpo del piccolo nell’armadio, poi si è recato a casa dei suoceri e in strada ha tentato di ...

Advertising

GabriellaBargh1 : RT @annamariamoscar: Io voglio giustizia per questo bambino, io voglio che chi gli ha messo in mano il coltello paghi con la stessa pena h… - LucianoMeringa : RT @annamariamoscar: Io voglio giustizia per questo bambino, io voglio che chi gli ha messo in mano il coltello paghi con la stessa pena h… - luposilenzioso2 : RT @annamariamoscar: Io voglio giustizia per questo bambino, io voglio che chi gli ha messo in mano il coltello paghi con la stessa pena h… - annamariamoscar : Io voglio giustizia per questo bambino, io voglio che chi gli ha messo in mano il coltello paghi con la stessa pena - EnzoTodisco : @MentoreSiesto Anche io l'ho preso e stavo BENISSIMO. E pensa,senza vaccino,febbricola,leggero mal di testa ed un p… -