L'energia del futuro viene dal mare, onde più potenti del sole (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una fonte energetica rinnovabile tra le più potenti e con il vantaggio di essere prevedile e poco variabile. E' il mare, la più grande fonte rinnovabile inutilizzata al mondo che vanta una densità energetica estremamente elevata, alta prevedibilità e bassa variabilità. Qualche dato per capire la potenza di questa fonte: le onde marine hanno una densità energetica media cinque volte superiore a quella del vento e fino a 10-20 volte superiore a quella del sole; si stima che le onde possano sviluppare una potenza, lungo le coste terrestri a livello globale, pari a 2 TeraWatt, circa 18mila miliardi di chilowattora all'anno, ovvero quasi il fabbisogno annuale di energia elettrica del pianeta. Insomma, nell'ambito della strategia di decarbonizzazione, queste caratteristiche la rendono una promettente fonte ...

