La grande scelta di Lorenzo Insigne (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lorenzo Insigne dice addio al Napoli, a Napoli e all'Italia. Dal prossimo 1° luglio sarà un giocatore del Toronto FC. L'incontro decisivo, avvenuto a Roma, ha sciolto gli ultimi dubbi, e il capitano del Napoli ha accettato l'offerta per andare a giocare in MLS dal prossimo anno. Il tiraggiro diventato neologismo se lo godranno in Canada. L'offerta di Toronto La decisione di Insigne è nata dal mancato rinnovo con il Napoli, che ha addirittura giocato al ribasso rispetto all'attuale contratto in scadenza da 4,5 milioni. Il presidente De Laurentiis gliene ha proposti 3,5 all'anno e da lì non si è mosso, contro i circa 15 che andrà a guadagnare a Toronto. Impossibile paragonare le due offerte dal punto di vista economico, visto che Insigne diventerà il terzo giocatore italiano più pagato di sempre: meglio di lui soltanto ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dice addio al Napoli, a Napoli e all'Italia. Dal prossimo 1° luglio sarà un giocatore del Toronto FC. L'incontro decisivo, avvenuto a Roma, ha sciolto gli ultimi dubbi, e il capitano del Napoli ha accettato l'offerta per andare a giocare in MLS dal prossimo anno. Il tiraggiro diventato neologismo se lo godranno in Canada. L'offerta di Toronto La decisione diè nata dal mancato rinnovo con il Napoli, che ha addirittura giocato al ribasso rispetto all'attuale contratto in scadenza da 4,5 milioni. Il presidente De Laurentiis gliene ha proposti 3,5 all'anno e da lì non si è mosso, contro i circa 15 che andrà a guadagnare a Toronto. Impossibile paragonare le due offerte dal punto di vista economico, visto chediventerà il terzo giocatore italiano più pagato di sempre: meglio di lui soltanto ...

