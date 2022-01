In attesa di Zen 4 AMD annuncia il Ryzen 7 5800X3D | Il più veloce processore da gaming

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) AMD hato che la sua prossima architettura per le CPU arriverà nella seconda metà dell'anno con la serie7000: sarà totalmente rivoluzionata rispetto a quella attuale. Nel frattempo arriva ilcon 3D V-Cache, che secondo AMD è oggi il piùesistente per giocare...

Advertising

Digital_Day : La tecnologia era stata annunciata al Computex. Ora è realtà - zen_ge : @AzzurraBarbuto Leggo tutte le notizie in attesa di leggere il nome della Sucarelli -

Ultime Notizie dalla rete : attesa Zen

RYZEN 5000 CON 3D V - CACHE E RYZEN 70004 Altra novità moltoera la tecnologia 3D V - Cache applicata ai Ryzen 5000 con architettura3 , sostanzialmente la risposta AMD ai processori ...Indelle investiture formali c'è chi già è in campo. Per le regionali il primo a partire è ...le esponenti di movimenti e associazioni impegnate nel sociale Mariangela Di Gangi (Laboratorio),...AMD ha annunciato che la sua prossima architettura per le CPU arriverà nella seconda metà dell'anno con la serie Ryzen 7000: sarà totalmente rivoluzionata rispetto a quella attuale. Nel frattempo arri ...CES 2022 entra nel vivo e AMD non delude annunciando oggi i tanto attesi processori (o APU) Ryzen 6000 basati su core Zen 3+, un netto balzo in avanti nel segmento notebook che può contare anche sull' ...