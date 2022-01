Il Pd getta Draghi nella tempesta: «Sì all’obbligo vaccinale». Elezioni anticipate più vicine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) «nella cabina di regia di oggi pomeriggio e nel successivo Consiglio dei ministri il Pd ha intenzione di riproporre l’obbligo vaccinale come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso». Manca solo l’ufficialità. Ma le fonti del Nazareno che hanno anticipato la notizia sono attendibilissime. «Si tratta – aggiungono le stesse fonti – dell’unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni». Tradotta sul versante dei precari equilibri politici interni alla maggioranza, l’anticipazione del Pd, qualora confermata, finirà per mettere Draghi di fronte a un bivio. Lega e M5S contrari all’obbligo vaccinale Che potrà rivelarsi drammatico per le sorti del suo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) «cabina di regia di oggi pomeriggio e nel successivo Consiglio dei ministri il Pd ha intenzione di riproporre l’obbligocome via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso». Manca solo l’ufficialità. Ma le fonti del Nazareno che hanno anticipato la notizia sono attendibilissime. «Si tratta – aggiungono le stesse fonti – dell’unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni». Tradotta sul versante dei precari equilibri politici interni alla maggioranza, l’anticipazione del Pd, qualora confermata, finirà per metteredi fronte a un bivio. Lega e M5S contrariChe potrà rivelarsi drammatico per le sorti del suo ...

