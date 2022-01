I Reali di Svezia positivi al Covid: come stanno Re Carlo XVI Augusto e la Regina? Il comunicato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Covid-19 colpisce duro anche nei Paesi nordici, soprattutto a causa della variante Omicron, che ha colpito in questo ultimo periodo anche la Svezia, ultima Nazione a essere colpita dalla variante rispetto alle vicine Norvegia e Finlandia. A risultare positivi al Covid-19 con la variante Omicron sono stati i Reali di Svezia, il Re Carlo XVI Augusto e la Regina Silvia, che ora si trovano in isolamento. È stata la stessa Casa Reale a diramare un comunicato circa la positività dei sovrani. La nota della Casa Reale svedese ha detto: “Il re e la Regina, che sono completamente vaccinati con tre dosi, hanno sintomi lievi e si sentono bene date le circostanze”. Per ora non è ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il-19 colpisce duro anche nei Paesi nordici, soprattutto a causa della variante Omicron, che ha colpito in questo ultimo periodo anche la, ultima Nazione a essere colpita dalla variante rispetto alle vicine Norvegia e Finlandia. A risultareal-19 con la variante Omicron sono stati idi, il ReXVIe laSilvia, che ora si trovano in isolamento. È stata la stessa Casa Reale a diramare uncirca latà dei sovrani. La nota della Casa Reale svedese ha detto: “Il re e la, che sono completamente vaccinati con tre dosi, hanno sintomi lievi e si sentono bene date le circostanze”. Per ora non è ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, record di casi in Svezia. Positivi anche i reali - Agenzia_Ansa : In Svezia record di contagi da Covid, positivi anche i reali. Entrambi hanno ricevuto il booster, avvertono solo 'sintomi lievi'. #ANSA - FrancoLaratta : “Contagiati i reali di Svezia e il granduca di…”. Sentito ora al radio giornale. Ma voi non viene da ridere? - zazoomblog : Covid i reali di Svezia sono positivi. “Hanno ricevuto tre dosi” - #Covid #reali #Svezia #positivi. - actarus1070 : Svezia I reali sono positivi al Covid-19 e saranno in isolamento Tranquilli che questi li curano non crepano per c… -