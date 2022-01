Gran valore Isfoa: laurea HC per la campionessa paralimpica Chiara Vingione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il magnifico rettore Isfoa Stefano Masullo ha conferito all’atleta paralimpica Chiara Vingione il Diploma di laurea Honoris Causa in Economia e Tecnica della Comunicazione. Titolo rilasciato dalla Facoltà di Scienze Sociali ed Umane di Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. Il conferimento è avvenuto sabato 4 dicembre 2021 a Milano. Teatro la prestigiosa, storica ed esclusiva Aula Magna SIAM – Società Incoraggiamento Arti e Mestieri 1838. Sede del Circolo Unificato dell’Esercito Palazzo Cusani – Ministero della Difesa. Chiara Vingione è atleta paralimpica campionessa europea di Basket Sindrome Down 2021. Classe 1995, è originaria di Spigno Saturnia – Latina. Prima ragazza convocata nella ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il magnifico rettoreStefano Masullo ha conferito all’atletail Diploma diHonoris Causa in Economia e Tecnica della Comunicazione. Titolo rilasciato dalla Facoltà di Scienze Sociali ed Umane di– Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. Il conferimento è avvenuto sabato 4 dicembre 2021 a Milano. Teatro la prestigiosa, storica ed esclusiva Aula Magna SIAM – Società Incoraggiamento Arti e Mestieri 1838. Sede del Circolo Unificato dell’Esercito Palazzo Cusani – Ministero della Difesa.è atletaeuropea di Basket Sindrome Down 2021. Classe 1995, è originaria di Spigno Saturnia – Latina. Prima ragazza convocata nella ...

