Fabrizio Corona senza freni: "Elisabetta Gregoraci? Sono stato io a..." (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, ha rilasciato un'intervista in cui ha rivelato un retroscena sul passato di Elisabetta Gregoraci. Ha raccontato che dietro il fidanzamento con il noto imprenditore Flavio Briatore ci sarebbe lui. Elisabetta Gregoraci è sempre al centro del gossip, oltre ad essere una bellissima donna e una brava presentatrice, il suo passato come moglie di Flavio Briatore ha sempre spinto l'opinione pubblica a interessarsi della sua vita privata oltre che quella professionale. Il primissimo incontro tra Elisabetta e Flavio è avvenuto nel 2005, ma solo dopo due anni hanno cominciato a frequentarsi: innamorati si Sono poi sposati nel 2008, una cerimonia fastosa con ospiti eccellenti. Dopo due anni nasce il loro figlio, Nathan Falco, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 5 gennaio 2022), il re dei paparazzi, ha rilasciato un'intervista in cui ha rivelato un retroscena sul passato di. Ha raccontato che dietro il fidanzamento con il noto imprenditore Flavio Briatore ci sarebbe lui.è sempre al centro del gossip, oltre ad essere una bellissima donna e una brava presentatrice, il suo passato come moglie di Flavio Briatore ha sempre spinto l'opinione pubblica a interessarsi della sua vita privata oltre che quella professionale. Il primissimo incontro trae Flavio è avvenuto nel 2005, ma solo dopo due anni hanno cominciato a frequentarsi: innamorati sipoi sposati nel 2008, una cerimonia fastosa con ospiti eccellenti. Dopo due anni nasce il loro figlio, Nathan Falco, ...

Anna110980 : Questi due proprio, fanno i taglia e cuci su tutti,ah sophinta volevo ricordare che anche tu come entrato besciamel… - MeglioNotizie : Sophia Nubes debutta nell'uomo con Fabrizio Corona ambassador - AnsaLombardia : Sophia Nubes debutta nell'uomo con Fabrizio Corona ambassador. Stilista lancia anche il suo primo sito di e-commerc… - RobGallaurese : RT @vaux_hall: Quella puntata di Black Mirror in cui l'unico negativo in Italia è Fabrizio Corona. - nabiltheg0at : Stesse motivazioni di Fabrizio Corona in tribunale siete tutti uguali hah -